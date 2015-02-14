Канада надаватиме Україні дані зі своїх супутників - міністр оборони

Про це в суботу в інтерв'ю телеканалу CBC заявив новий міністр оборони країни Джейсон Кенні, пише російське агентство ТАСС.

За його словами, прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер вже обіцяв українському президентові Петру Порошенку фінансову підтримку і "сподіваюся, ми її продовжимо надавати".

Читайте такожКанада готова постачати Україні зброю у разі невиконання мінських домовленостей"Крім того, незабаром ми будемо направляти в Україну зображення з наших супутників. Це було найголовніше прохання Порошенка під час його візиту в Оттаву у вересні минулого року", - цитує канадського міністра ТАСС.

Канада вже виділила Україні кредит на суму 320 млн дол, а також поставляє в її армію нелетальне озброєння, обмундирування, прилади нічного бачення, бронежилети та інше спорядження.

Джейсон Кенні був призначений на посаду міністра оборони Канади 9 лютого.