"ДНР" веде пропаганду в прифронтових містах через "радіо Новоросії"
14:41, 15 лютого 2015Політика
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Незаконна організація "ДНР" почала використовувати радіо для ведення пропаганди на деяких територіях Донбасу.
REUTERS
Про це повідомив спікер ІАЦ РНБО Андрій Лисенко, пишуть Новости Донбасса.
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"Так звана "ДНР" через можливості телевежі в Донецьку здійснює трансляцію так званого "радіо Новоросії", мовлення якого охоплює Красноармійська, Костянтинівки, Новогродовку, Курахове, Авдіївку. Це робиться з метою поширення ворожої пропаганди і дезинформації городян про реальний стан справ у зоні АТО", - сказав він.
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