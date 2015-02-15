"ДНР" веде пропаганду в прифронтових містах через "радіо Новоросії"

Про це повідомив спікер ІАЦ РНБО Андрій Лисенко, пишуть Новости Донбасса.

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"Так звана "ДНР" через можливості телевежі в Донецьку здійснює трансляцію так званого "радіо Новоросії", мовлення якого охоплює Красноармійська, Костянтинівки, Новогродовку, Курахове, Авдіївку. Це робиться з метою поширення ворожої пропаганди і дезинформації городян про реальний стан справ у зоні АТО", - сказав він.