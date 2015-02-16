Захід у російсько-українському конфлікті зайняв позицію "моя хата скраю" - Тарасюк

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це заявив народний депутат України, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк під час VIII форуму Європа-Україна у польському місті Лодзь.

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"Західні столиці дивилися на те, як Україна бореться з агресором, з путінською Росією, та думали - як це приписують українцям - моя хата з краю", - сказав він.

Політик зазначив, що декларації політиків як з ЄС, так і з США не відповідали потребам українців, котрим необхідна більш активна та практична підтримка. Тарасюк назвав серед них поставки зброї та серйозніші економічні санкції, котрі могли би стримати агресію РФ.

"Ні ЄС, ні США не наважуються запровадити санкції, від яких Путіну буде непереливки, як, наприклад, відключення від SWIFT. Це те, чого Путін боїться", - сказав Тарасюк.

Екс-міністр підкреслив, що, власне, погрози західних політиків почати поставляти зброю українцям змусили російського президента сісти за стіл переговорів у Мінську на минулому тижні.

Він назвав "моралізаторством" заяви низки європейських політиків про те, що поставка зброї Україні спровокує ще більші поставки Путіним зброї проросійським бойовикам, відзначивши, що українці зараз борються не лише за власну державу.

"Це війна за європейські цінності та проти автократії, яку уособлює Путлер", - сказав Тарасюк, відзначивши, що російський президент розуміє виключно силу.

"Путін не є європейським політиком, він не є політиком, котрому можна довіряти", - відзначив політик

Тарасюк також назвав "цинізмом" заяви про те, що конфлікт в Україні не може бути вирішений військовим шляхом, зауваживши, що Росія, власне, це робить та продовжує поставляти на Донбас "сотні одиниць" військової техніки.

Він наголосив, що Україна не може самостійно протистояти "путінській військовій машині" та закликав активніше підтримувати українців у боротьбі з агресією РФ.