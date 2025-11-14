Зокрема, місто російські війська атакували балістикою.

В ніч проти пʼятниці, 14 листопада, російські окупаційні війська тероризують Україну. Під ударом опинився, зокрема, Київ.

Новина оновлюється...

Оновлено 01:18: За даними Кличка, у Дарницькому районі Києва уламки впали на територію школи.

Відео дня

"У Подільському ще за однією адресою загоряння в багатоповерхівці, орієнтовно, на 12 поверсі. У Дніпровському двоє постраждалих. Одного з них медики госпіталізували", – розповів міський голова.

Оновлено 01:10: Очільник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що у Подільському районі сталася пожежа в житловому будинку орієнтовно на 10 поверсі.

"Ворог атакує столицю ударними БпЛА та ракетами. Будь ласка, будьте в укриттях і не знімайте роботу ППО!" – додав він.

Оновлено 01:06: Віталій Кличко інформує про виклики медиків у Шевченківський, Дарницький та Дніпровський райони.

Оновлено 01:04: В напрямку Київської області з Житомирщини летять крилаті ракети, заявили в ПС ЗСУ.

Оновлено 01:00: У Повітряних силах ЗСУ попередили про пуски балістичних ракет в напрямку столиці. Згодом стало відомо про повторні пуски.

Мер столиці Віталій Кличко раніше повідомляв, що в місті працює протиповітряна оборона. За попередніми даними, у Дніпровському районі уламки влучили в 5-ти поверховий житловий будинок.

Також Кличко повідомив про палаючу автівку в Дарницькому районі. На місця вирушили екстрені служби.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Росіяни захопили село у Харківській області. Про це повідомили аналітики DeepState. Йдеться про населений пункт Степова Новоселівка Куп'янського району.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив про наміри "дати більше ресурсів" на Запорізький напрямок. Таку заяву він зробив після зустрічі з військовими у Запорізькій області.

Вас також можуть зацікавити новини: