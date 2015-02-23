Україна знайшла вихід, як обійти право вето Росії в ООН щодо введення миротворців на Донбас

Постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв збурив усіх заявою, що головний козир Росії в Раді безпеки ООН - право вето - можна подолати. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

"Розкривати секрети на цьому етапі було б неправильно. Але хотів би уточнити дещо. Місії із підтримки миру вже існують давно в ООН і мають різні формати. Є звичайний варіант, коли Рада безпеки ООН на звернення конкретної країни сама формує контингенти і сама вибирає, які країни мали б брати участь у таких операціях із підтримки миру. Є формат, коли держава сама може визначити, кого запросити: чи державу, або звернутися до організації (скажімо, Євросоюзу). Тобто, є вибір", - зазначив Сергеєв.

Читайте такожГенсек ООН радить Києву звертатися до Радбезу з проханням про миротворців

Від першого формату Україна відмовилися від самого початку. РНБО України вибрала варіант, щоб запросити окрему країну, групу країн. Скажімо, поліцейський контингент Євросоюзу.