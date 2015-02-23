Україна знайшла вихід, як обійти право вето Росії в ООН щодо введення миротворців на Донбас
Тривають дискусії та консультації щодо введення на Донбас миротворців з інших держав та організацій, зокрема, миротворців ООН чи поліцейського контингенту Євросоюзу. Щоб ввести миротворців ООН, потрібне рішення Радбезу ООН, прийняттю якого може перешкодити Росія, наклавши вето.
Постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв збурив усіх заявою, що головний козир Росії в Раді безпеки ООН - право вето - можна подолати. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.
"Розкривати секрети на цьому етапі було б неправильно. Але хотів би уточнити дещо. Місії із підтримки миру вже існують давно в ООН і мають різні формати. Є звичайний варіант, коли Рада безпеки ООН на звернення конкретної країни сама формує контингенти і сама вибирає, які країни мали б брати участь у таких операціях із підтримки миру. Є формат, коли держава сама може визначити, кого запросити: чи державу, або звернутися до організації (скажімо, Євросоюзу). Тобто, є вибір", - зазначив Сергеєв.
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Від першого формату Україна відмовилися від самого початку. РНБО України вибрала варіант, щоб запросити окрему країну, групу країн. Скажімо, поліцейський контингент Євросоюзу.