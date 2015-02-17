Радбез ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні

20:24, 17 лютого 2015
Політика
1313 0

Рада Безпеки ООН сьогодні в 22.00 за київським часом збереться на засідання по Україні.

REUTERS

Очікується, що відбудеться голосування по резолюції, повідомляє в "Твіттері" постійний представник України в ООН Юрій Сергєєв.

Читайте такожУкраїна звернулася до Радбезу ООН з проханням не допустити повномасштабної війни

Крім цього Юрій Сергєєв зазначив, що українська делегація на засіданні спецкомітету ООН заявила, що статут ООН і його принципи поставлені під сумнів після анексії Криму Росією та агресії на Сході.

Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН планувала провести екстрене засідання 15 лютого. Однак воно так і не відбулося. 16 лютого ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що засідання Радбезу по Україні перенесено.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter