Радбез ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні

Очікується, що відбудеться голосування по резолюції, повідомляє в "Твіттері" постійний представник України в ООН Юрій Сергєєв.

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Рада Безпеки проведе засідання щодо України сьогодні о 22.00 за Києвом. Очікується голосування за резолюцію - Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) February 17, 2015

Крім цього Юрій Сергєєв зазначив, що українська делегація на засіданні спецкомітету ООН заявила, що статут ООН і його принципи поставлені під сумнів після анексії Криму Росією та агресії на Сході.

Україна на Спецкомітеті ООН: Статут ООН,його принципи,поставлено під сумнів після анексїі АРК та агресії на сході. pic.twitter.com/yvZfZPMMXl - Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) February 17, 2015

Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН планувала провести екстрене засідання 15 лютого. Однак воно так і не відбулося. 16 лютого ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що засідання Радбезу по Україні перенесено.