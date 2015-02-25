Amnesty International заявила, що Радбезу ООН необхідно відмовитися від права вето

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала п'ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН відмовитися від права вето у випадках, які стосуються питань геноциду чи інших тяжких злочинів. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Рада Безпеки ООН зазнала провалу в Сирії, Іраку, Газі, Ізраїлі та Україні", - йдеться у річному звіті організації, оприлюдненому у середу, 25 лютого.

За допомогою скасування права вето Рада Безпеки змогла б одержати більше можливостей для захисту мирного населення на територіях збройних конфліктів, заявив генеральний директор організації Саліл Шетті.

Читайте такожСистему Радбезу ООН потрібно реформувати - МЗС

Загалом, за оцінкою правозахисників, 2014 рік став "чорним" у сфері прав людини. Ескалація збройних конфліктів призвела до найбільшої катастрофи з біженцями з часів Другої світової війни.

У центрі уваги цьогорічного звіту правозахисників опинилися недержавні воєнізовані угруповання на кшталт "Ісламської держави" в Іраку та Сирії, ісламістського терористичного угруповання "Боко Харам" у Нігерії чи проросійських бойовиків на Донбасі в Україні.