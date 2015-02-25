У Донецьку канал 1+1 замінили фальшивим мовленням

У зайнятому бойовиками Донецьку мовлення телеканалу 1+1 замінили фальшивим каналом з логотипом оригінального українського каналу.

Про це пише в статті на сайті The Blaze Пол Грегорі фахівець з Росії, Радянського Союзу та України, почесний професор в університеті Х'юстона. Він розповів, що замість звичайної ефірної сітки 1+1 тут, на каналі «Потьомкін 1+1»показують комедії, старі програми та розважальні передачі, тим самим намагаючись переконати жителів Донецька у тому, що Києву нібито все одно, що відбувається на Донбасі.

Правда, іноді бойовики включають мовлення з Києва, наприклад, коли в Києві вшанували пам'ять Небесної Сотні, за словами Пола Грегорі, бойовики хотіли показати, що у Києві шанують 100 осіб, загиблих на Майдані, але, мовляв, українській владі все одно, скільки людей загинуло на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Українська служба BBC повідомляла, що на Донбасі мовлення українських каналів було замінено на російські та регіональні канали.