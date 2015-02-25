Гройсман: ЄС не принесе в жертву агресору європейський вектор України

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно повернувся з Брюсселя. Мої переговори в Європейському парламенті вселяють оптимізм. Є щире бажання Європарламенту підтримувати нас, і не лише декларативно. Я відчув, що для європейських колег політична асоціація – це не порожні слова. Наші партнери відчувають моральну відповідальність за суверенний європейський вектор України. І не віддадуть його на поталу агресору", - підкреслив спікер.

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Гройсман наголосив, що цей рік має стати роком довгоочікуваних змін і "іншого вибору у нас нема". "Український парламент свою частину цього завдання виконає!", - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Гройсман 24 лютого перебував з офіційним візитом у Брюселі.