ВР готова оперативно зібратися для ухвалення рішень щодо стабілізації гривні - Гройсман

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман наголошує, що парламент готовий оперативно зібратися для того, щоб ухвалити термінові рішення щодо стабілізації ситуації на фінансовому ринку.

Про це Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook.

"Верховна Рада буде готова оперативно зібратися для того, щоб прийняти термінові рішення щодо стабілізації ситуації на фінансових ринках України. Ми будемо готові заслухати економічний блок уряду та керівництво Нацбанку", - написав Гройсман.

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Він зауважив також, що "наше головне завдання - знайти реальні виходи з нинішньої ситуації".

"Тому, уряд спільно з парламентом мають терміново підготувати низку кроків, які б дали можливість стабілізувати фінансовий сектор", - зауважив спікер.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав народних депутатів невідкладно зібратися на позачергове засідання з метою прийняття урядових бюджетних законопроектів та розгляду питання про стабілізацію фінансової системи України.

23 лютого на нараді голів фракцій коаліції за участю Яценюка та урядовців було вирішено розглянути проект змін до держбюджету на 2015 рік і пов’язані з ним законопроекти на пленарному засіданні ВР у вівторок, 3 березня.