Питання миротворців може бути вирішене через півроку - Сергєєв

Про це заявив постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв в ефірі телеканалу "Україна", пише Lb.ua.

"Ми маємо право в рамках Статуту ООН, і конкретно статті 51 Статуту ООН, самі звернутися до будь-якій країни або групи країн з тим, щоб надати нам допомогу. Але разом з тим, ми не просто їх запрошуємо, а хочемо, щоб вони ще й діяли під егідою Організації Об'єднаних Націй. Якщо йти традиційним шляхом, мінімум півроку знадобиться тільки для ухвалення рішення Ради Безпеки. Після чого йде пошук контингентів, і т. д." - розповів Сергєєв.

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