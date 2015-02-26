Питання миротворців може бути вирішене через півроку - Сергєєв
00:48, 26 лютого 2015Політика
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Питання введення миротворчого контингенту ООН на Донбас може бути вирішено не раніше, ніж через півроку.
REUTERS
Про це заявив постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв в ефірі телеканалу "Україна", пише Lb.ua.
"Ми маємо право в рамках Статуту ООН, і конкретно статті 51 Статуту ООН, самі звернутися до будь-якій країни або групи країн з тим, щоб надати нам допомогу. Але разом з тим, ми не просто їх запрошуємо, а хочемо, щоб вони ще й діяли під егідою Організації Об'єднаних Націй. Якщо йти традиційним шляхом, мінімум півроку знадобиться тільки для ухвалення рішення Ради Безпеки. Після чого йде пошук контингентів, і т. д." - розповів Сергєєв.
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