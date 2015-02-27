Шокін очікує, що всім екс-чиновникам із списку ЄС висунуть підозри в економічних злочинах

Про це він заявив в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

Шокін нагадав, що ЄС раніше ввів санкції проти 22 українських чиновників, і для збереження цих санкцій потрібно, аби Україна висунула їм підозри в здійсненні економічних злочинів.

"Вимоги Європи - щоб це були економічні злочини обов'язково. Бо якщо немає економічного злочину, то немає санкцій", - зазначив він.

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"На сьогодні 15 особам вже є підозри щодо економічних злочинів. Я думаю, що за місяць, а може й менше й іншим особам з цього списку будуть оголошені підозри щодо економічних злочинів. І таким чином ми не змінимо санкції з них", - додав генпрокурор.

Шокін також зазначив, що правоохоронці перевірять, чому деяким чиновникам вдалося позбутися санкцій