Шокін очікує, що всім екс-чиновникам із списку ЄС висунуть підозри в економічних злочинах
Генпрокурор Віктор Шокін прогнозує, що всім колишнім українським чиновникам, які потрапили до списку санкцій ЄС, будуть протягом місяця оголошені підозри в економічних злочинах.
Про це він заявив в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.
Шокін нагадав, що ЄС раніше ввів санкції проти 22 українських чиновників, і для збереження цих санкцій потрібно, аби Україна висунула їм підозри в здійсненні економічних злочинів.
"Вимоги Європи - щоб це були економічні злочини обов'язково. Бо якщо немає економічного злочину, то немає санкцій", - зазначив він.
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"На сьогодні 15 особам вже є підозри щодо економічних злочинів. Я думаю, що за місяць, а може й менше й іншим особам з цього списку будуть оголошені підозри щодо економічних злочинів. І таким чином ми не змінимо санкції з них", - додав генпрокурор.
Шокін також зазначив, що правоохоронці перевірять, чому деяким чиновникам вдалося позбутися санкцій