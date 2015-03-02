Порошенко, Меркель та Олланд просять Путіна негайно звільнити Савченко - телефонна розмова

Як повідомила прес-служба глави держави, про це мова йшла під час телефонної розмови у "нормандському форматі" у понеділок пізно ввечері.

Президент України також наголосив на необхідності звільнення усіх заручників, які незаконно утримуються на території Донецької, Луганської областей та в Росії.

Співрозмовники підтримали українську пропозицію розмістити спостерігачів ОБСЄ на всіх точках порушення режиму припинення вогню, зокрема розпочати з 10 населених пунктів: Щастя, Попасна, Станиця Луганська, Кримське, Авдіївка, Волноваха, Гранітне, Луганське, Широкіно, район Донецького аеропорту.

Сторони наголосили на необхідності забезпечення безпеки та належного режиму роботи інспекторів ОБСЄ, включно з безперешкодними перевірками в місцях дислокації відведеної техніки.

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Співрозмовники також домовилися про необхідність публікації щоденного звіту ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню, який направлятиметься усім МЗС країн Нормандського формату.

Серед інших питань співрозмовники обговорили проблему доставки української і міжнародної гуманітарної допомоги на Донбас та участі в її розподіленні Міжнародного Комітету Червого Хреста, а також енергетичні питання.

Співрозмовники домовилися про проведення у п’ятницю консультації на рівні заступників міністрів закордонних справ, де також обговорюватиметься питання миротворців.