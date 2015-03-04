"Укроборонпром" отримав доступ до головного каталогу НАТО з логістики

Це дозволить підприємствам українського оборонно-промислового комплексу вийти на європейський ринок озброєння та реалізувати стратегію імпортозаміщення, повідомили УНІАН у прес-службі концерну.

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В держконцерні відзначили, що каталог допоможе українським оборонним підприємствам швидше знаходити потрібні для виробництва озброєння комплектуючі, більшість яких раніше імпортувалося з Росії.

"Каталог НАТО з логістики - ефективний помічник для підприємств, які займаються розробкою військової техніки. Всі матеріали, агрегати та комплектуючі, які там вказані, можуть бути використані при проектуванні нової техніки, модернізації існуючої, а також для заміщення постачальників", - цитує прес-служба заступника генерального директора "Укроборонпрому" по виробництву Юрія Пащенка.

Як відзначили в прес-службі, на сьогоднішній день доступ до інформаційної системи НАТО отримали 8 підприємств-учасників "Укроборонпрому", які вже приступили до її дослідної експлуатації з пошуку західних партнерів по виробничій кооперації.

Як повідомляв УНІАН, до 2016 року "Укроборонпром" планує збільшити виробництво танків в 24 рази - з 5 до 120 одиниць щорічно.