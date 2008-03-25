Герман не думає, що регіонали залишаться на своїх попередніх поглядах…

Народний депутат України Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів) переконана, що Партія регіонів висуватиме свою кандидатуру на посаду першого заступника голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я не думаю, що в даній ситуації Партія регіонів буде наполягати на тих своїх попередніх поглядах… Я думаю, що це буде представник Партії регіонів», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона зауважила, що на раді фракції кандидатура поки що не обговорювалась.

Крім того, вона вважає, що найближчим часом відбудуться вибори людини на цю посаду.

Як повідомляв УНІАН, раніше фракція Партії регіонів наполягала на кандидатурі представника КПУ Адама МАРТИНЮКА на посаду першого заступника голови ВР. Як відомо, посади першого заступника та заступника голови парламенту досі залишаються вакантними.