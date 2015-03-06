Британія надасть Україні нелетальне військове спорядження
14:55, 06 березня 2015Політика
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Великобританія заявила в п'ятницю, що почне поставляти українській армії нелетальне військове спорядження.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на Рейтер.
Спорядження на суму в 850 тис. фунтів (1,5 млн доларів) буде передано українській стороні в найближчі тижні.
Пакет військової допомоги включає постачання польових аптечок, приладів нічного бачення, ноутбуків, касок і приладів GPS.
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Раніше Британія прийняла рішення направити до України 75 військових інструкторів, які займуться бойовою і тиловою підготовкою українських військових.
Лондон не виключив також можливості поставок Україні бойової зброї в майбутньому.
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