Вздовж кордону з Харківською областю РФ розмістила системи радіорозвідки - депутат
Минулої ночі зі сторони Російської Федерації вздовж лінії кордону з Харківською областю були розміщені потужні системи радіорозвідки.
Про це в ефірі "5 каналу" повідомив депутат від "Народного фронту", член комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Андрій Левус, пише Українська правда.
"Спостерігається розгортання певних військових сил, з'єднань в Бєлгородській області (РФ) вздовж кордону з Україною. Цієї ночі вже були виставлені системи радіорозвідки з боку Росії. Більше того, там відкрився такий самий табір з підготовки диверсійно-розвідувальних груп, який є в Ростові", - сказав нардеп.
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Водночас у прес-центрі АТО повідомили, що проросійські бойовики у п'ятницю 27 разів порушували режим припинення вогню та обстрілювали українських військових.
Окрім того, протягом дня терористи 4 рази застосовували безпілотні літальні апарати. Зокрема, над Раївкою поблизу Луганська і тричі в небі над населеним пунктом Гнутове зафіксовані безпілотники