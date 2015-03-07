Клімкін і міністри закордонних справ країн ЄС 16 березня обговорять ситуацію на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу мають намір 16 березня обговорити розвиток подій на сході України.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Ризі на прес-конференції після завершення неформального засідання глав МЗС країн Євросоюзу повідомив міністр закордонних справ головуючої у ЄС Латвії Едгар Рінкевіч.

"Ми продовжимо наше обговорення ситуації з нашим українським колегою через 10 днів. У нас запланований Сніданок друзів України, де візьмуть участь високий представник (Федеріка Могеріні) та міністри країн-членів", - сказав він.

Читайте такожКлімкін: Нормалізація відносин з РФ можлива лише після повернення окупованого Криму

За словами Рінкевіча, у Ризі міністри обговорили доповідь ОБСЄ про розвиток ситуації в Україні, в "якій констатується, що ситуація дуже нестійка". "Є певні сигнали, що режим припинення вогню дотримується. Ми отримали інформацію щодо відведення озброєння, що було зроблено обома сторонами - українською армією і сепаратистами, але це відведення не зроблене в повному обсязі", - зазначив Рінкевіч.