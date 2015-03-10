ІА УНІАН ніколи не співпрацювала з українцем, якого в Росії звинуватили у педофілії

LifeNews і далі невтомно працює над фейковими новинами про Україну. 10 березня канал поширив новину про 38-річного Володимира Романовського, який нібито був затриманий в Росії групою «Оккупай-педофіляй» за підозрою в розбещенні малолітніх, і, за версією LifeNews, є «українським журналістом».

За повідомленням каналу, Романовський співпрацює з кількома українськими виданнями, "в тому числі ІА УНІАН". «На сайтах українських ЗМІ можна без зусиль відшукати замітки і сюжети із зазначенням авторства Романовського», - йдеться у повідомленні.

Чи справедливі звинувачення на адресу пана Романовського, ІА УНІАН не відомо, але можемо впевнено стверджувати, що агенція ніколи з ним не співпрацювала, і на ресурсах компанії немає жодних матеріалів його авторства.