На засідання РНБО вперше запросили лідерів парламентських фракцій - ЗМІ
15:44, 12 березня 2015Політика
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В четвер, о 17:00, відбудеться засідання Ради нацбезпеки та оборони України.
Темою засідання будуть Мінські домовленості / УНІАН
Як повідомиляє INSIDER з посиланням на власне джерело, вперше на засідання РНБО будуть запрошені лідери парламентських фракцій.
Темою засідання буде виконання Мінських домовленостей на Донбасі.
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Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому будуть розглянуті кроки, які необхідно здійснити для виконання Мінських домовленостей.
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