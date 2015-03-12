На засідання РНБО вперше запросили лідерів парламентських фракцій - ЗМІ

Як повідомиляє INSIDER з посиланням на власне джерело, вперше на засідання РНБО будуть запрошені лідери парламентських фракцій.

Темою засідання буде виконання Мінських домовленостей на Донбасі.

Читайте такожРНБО стане військово-політичним центром у державі - експерт

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому будуть розглянуті кроки, які необхідно здійснити для виконання Мінських домовленостей.