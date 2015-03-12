У Лаврова обурилися через відмову України від малого прикордонного руху з РФ

Про це УНІАН повідомили в МЗС Росії.

«З жалем вимушені констатувати, що в Києві із завзятістю, гідною кращого застосування, продовжують вживати неконструктивних заходів, спрямованих на завдання шкоди російсько-українським відносинам, на порушення традиційних тісних зв'язків наших народів, контактів між людьми, рідними і близькими, які волею долі опинилися по різні боки державного кордону», - говориться в повідомленні.

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У відомстві відзначають, що з 16 березня 2015 року українською стороною вводиться порядок, за яким громадяни Російської Федерації - жителі прикордонних регіонів зможуть в'їжджати в Україну лише через міжнародні та міждержавні пункти пропуску на підставі документів, дійсних для виїзду за кордон, і перебувати на території України строком до 90 днів упродовж 180 днів з дати першого в'їзду (аналогічна норма - 90 днів упродовж 180 днів діє для громадян України, які перебувають в РФ – УНІАН).

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн ввели проти Росії санкції.

4 березня 2015 р. прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що уряд ухвалив рішення про припинення дії угоди між Україною і РФ про малий прикордонний рух, і з 16 березня перетинати російсько-український держкордон можна буде лише через міжнародні пункти пропуску, підконтрольні українській владі.

Він відзначив, що «це питання національної безпеки і контролю за переміщенням громадян, в першу чергу РФ, які, на жаль, сюди не з туризмом приїжджають».

Крім того, з 1 березня 2015 р. громадяни Російської Федерації мають в'їжджати до України за закордонними паспортами, а діти віком до 14 років мають бути вписані до закордонного паспорта батьків або слідувати за своїми закордонними паспортами.

При цьому ті громадяни Росії, які до 1 березня в'їхали в Україну за внутрішніми паспортами, а діти – за свідоцтвом про народження, зможуть перебувати в Україні до 90 діб і безперешкодно повернутися до Росії.