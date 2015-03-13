Росія блокує надання місії ОБСЄ в Україні додаткових ресурсів

Про це повідомив посол США в ОБСЄ Деніел Беєр. Як повідомляє прес-служба представництва США в ОБСЄ, США вітають рішення про продовження мандата моніторингової місії організації в Україні до 21 березня 2016 року. У повідомленні зазначається, що прийняте рішення також включає часткову фінансову підтримку в розмірі 65 млн євро для вказаного періоду.

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При цьому наголошується, що США та інші країни наполягали на більшому фінансуванні, але Росія виступила із запереченням щодо цього. "Що є дуже неприємним - і, щиро кажучи, це викликає сором - що навіть після того, як президент Путін каже, що спеціальна моніторингова місія повинна бути посиленою; навіть після того, як міністр закордонних справ Лавров висловлює прихильність бачити СММ забезпеченою належними ресурсами, і хоча Росія виплачує тільки дріб'язкові 2,5% від нарахованого бюджету, російська делегація була єдиною, яка заблокувала можливість надання додаткових необхідних ресурсів для СММ", - підкреслив Деніел Беєр.

В зв'язку з цим американський дипломат наголосив, що "замість того, щоб посилатись у Відні на бідність, Росія повинна зберегти кошти шляхом припинення відправлення зброї та незаконних конвоїв в Україну".

Окрім того, Деніел Беєр акцентував увагу, що спостерігачі ОБСЄ продовжують стикатися з неприйнятними обмеженнями щодо свого пересування, що перешкоджає їхній здатності ефективно перевіряти відведення важкого озброєння.

"В той час, як ми фокусуємося на припиненні вогню та відведенні важкого озброєння, ми не повинні упускати з поля зору той факт, що російські війська продовжують зосереджуватися вздовж кордону з Україною, і що продовжують існувати докази, що Росія не припиняє постачати сепаратистам зброю та техніку", - додав Деніел Беєр.