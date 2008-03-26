Черновецький звинуватив міліцію у створенні заторів на дорогах

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звинувачує міліцію у створенні заторів на дорогах столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сьогодні є проблеми з боку органів внутрішніх справ, які створюють «пробки» (на дорогах Києва - УНІАН)», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, виникнення заторів пов’язано з тим, що наразі в Києві не працюють евакуатори, які прибирали з узбіччя доріг «автомобілі тих нахабних водіїв, які створювали «пробки».