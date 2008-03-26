Черновецький звинуватив міліцію у створенні заторів на дорогах
16:07, 26 березня 2008Політика
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Мер пояснив причину "пробок"
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звинувачує міліцію у створенні заторів на дорогах столиці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це мер заявив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Сьогодні є проблеми з боку органів внутрішніх справ, які створюють «пробки» (на дорогах Києва - УНІАН)», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
За його словами, виникнення заторів пов’язано з тим, що наразі в Києві не працюють евакуатори, які прибирали з узбіччя доріг «автомобілі тих нахабних водіїв, які створювали «пробки».
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