Порошенко приїхав уболівати на матч "Динамо" - "Евертон" (фото)

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Глава держави запросив до ложі почесних гостей двадцять військовослужбовців із зони проведення антитерористичної операції, які проходять лікування у Військово-клінічному госпіталі у Києві. Також на футбол завітали президенти України Леонід Кравчук та Леонід Кучма.

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Українські воїни, яких запросив на матч Порошенко, – це, в основному, рядовий склад Збройних сил України, які отримали кульові поранення у бойових зіткненнях з ворогом на Донбасі. Серед них «кіборги» – військові легендарних 95-ї та 79-ї аеромобільних бригад, які тривалий час утримували Донецький аеропорт.