Венеціанська комісія повністю підтримує люстрацію в Україні - Петренко

Представники комісії кардинально змінили свою позицію і повністю підтримують процес очищення влади в Україні. Про це після засідання Венеціанської комісії в п'ятницю заявив Міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє прес-служба Мін'юсту.

«Після консультацій з експертами Венеціанської комісії ми домовилися з усіх питань, які виникали у експертів. Ставлення до закону про очищення влади і процесу її втілення в життя у експертів Венеціанської комісії з грудня кардинально змінилося», - зазначив глава Мін'юсту.

За його словами, під час консультацій, які пройшли вчора, а також в ході сьогоднішнього засідання Венеціанської комісії представники цієї організації заявили, що в Україні прийнятий унікальний закон, який відрізняється від практик всіх країн, які проводили класичну люстрацію.

«Цей закон має блок, пов'язаний з очищенням влади від корупційної складової, яка має масовий характер під час режиму Януковича. Також цей закон має елементи класичної люстрації щодо представників компартії і КДБ. Найголовніше, вони визнали можливість проведення в Україні очищення правової системи і очищення влади, яка була змінена в неконституційний спосіб через повернення Януковичем в старій конституції і так звану адміністративну реформу», - зазначив Міністр юстиції.

Він також повідомив, що експерти ВК підтвердили право України застосувати колективний критерій про звільнення посадових осіб, які займали високі посади під час режиму Януковича. І ця принципова позиція залишиться навіть після внесення змін у Закон «Про очищення влади».

Міністр зазначив, що експерти високо оцінили меморандум і юридичні пояснення, які були надані Міністерством юстиції, а також діяльність робочої групи з напрацювання змін до закону, яка складалася з членів парламенту і Мін'юсту.

«Ми завершимо консультації протягом квітня і розраховуємо на отримання максимально позитивного для України висновки. Це означає, що процес люстрації в Україні буде продовжуватися, незалежно від бажання окремих осіб, політичних партій чи інститутів зупинити процес очищення влади, посилаючись на думку ВК.

Комісія підтримує цю ініціативу української держави і українського уряду», - резюмував Павло Петренко.