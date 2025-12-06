Це найбільша кількість слідів динозаврів, коли-небудь знайдених на одній ділянці.

Вчені виявили рекордну кількість скам'янілих слідів динозаврів і слідів плавання в національному парку в центральній Болівії. Про це пише Live Science.

Згідно з новим дослідженням, сліди розташовані вздовж колись давньої берегової лінії, а вздовж інших відбитків у напрямку з північного заходу на південний схід тягнеться брижі. Більшість слідів належать двоногим трипалим динозаврам, відомим як тероподи, які жили наприкінці крейдяного періоду (145-66 мільйонів років тому), але також збереглося безліч слідів птахів, зазначили вчені в статті, опублікованій у журналі PLOS One.

"Це найбільша кількість слідів динозаврів, коли-небудь знайдених на одній ділянці. Крім того, що тут збереглася найбільша кількість слідів динозаврів у світі, тут також збереглася найбільша кількість плавальних доріжок", - повідомив співавтор дослідження Джеремі Макларті, палеонтолог і доцент Південно-Західного адвентистського університету в Техасі.

Зазначається, що загалом Макларті та його колеги нарахували 16 600 слідів теропод і 1378 плавальних слідів. Вони були виявлені на стоянці Каррерас-Пампа в Болівії, яка вже була відома, але не була належним чином вивчена і задокументована.

Помпа Каррерас займає площу 7485 квадратних метрів у Національному парку Тороторо. Початкові роботи охоплювали зметування сміття з відбитків динозаврів мітлами, очищення стоянки від каменів і видалення осаду в місцях, де могли бути виявлені інші сліди.

Вчені виявили величезну різноманітність форм і розмірів слідів, що вказує на те, що багато видів тероподових динозаврів блукали вздовж стародавньої берегової лінії. Згідно з дослідженням, на деяких слідах були відбитки коротше 10 сантиметрів, що рідко зустрічається в палеонтологічному літописі. Дослідники вважають, що незрозуміло, чи були ці сліди залишені дрібними видами теропод, такими як целофіз, або молодими особинами більших видів.

Цікаво, що найбільші сліди мали довжину понад 30 см, і команда припускає, що вони могли бути залишені тероподами середнього розміру, такими як дилофозавр або алозавр. Великі тероподи, такі як тиранозавр рекс і гіганотозавр, зазвичай залишають сліди довжиною 40 см.

Чим унікальна знахідка

Каррерас-Пампа унікальна тим, що сліди демонструють різні особливості поведінки динозаврів, такі як ходьба, біг, плавання, підтягування хвоста і різкі повороти. Макларті сказав:

"Тут збереглися свідоцтва декількох типів рухових функцій, що надзвичайно збереглися, і тут збереглася одна з найбільших у світі кількість слідів хвоста динозавра".

За його словами, сліди плавання являють собою прямі або зап'яті борозенки, поруч з якими часто знаходяться одна або дві схожі, але більш дрібні борозенки. Основна борозенка залишена тероподами, які дряпали донний осад середнім пальцем ноги, а більш дрібні - від інших пальців. На відміну від інших місць, де збереглися тільки окремі сліди динозаврів, у Каррерас-Пампі збереглися ліві та праві сліди, що чергуються.

Важливо, що велика кількість відбитків показує, що Каррерас-Пампа була доісторичною дорогою, а паралельна орієнтація деяких доріжок передбачає, що деякі динозаври пересувалися групами.

Новини про вивчення динозаврів

Дослідження показало, що яйця динозаврів були різнокольоровими, і вчені знайшли приклади віком 150 мільйонів років. Це був воістину переломний момент для орнітологів, оскільки раніше передбачалося, що різнокольорові яйця з'явилися у сучасних птахів набагато пізніше.

