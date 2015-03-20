Підписання Кремлем договору із Південною Осетією є прихованою анексією частини Грузії – МЗС

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві МЗС України, порушення офіційною Москвою міжнародного права, діяльність з нівелювання зусиль світової спільноти зі зміцнення безпеки і стабільності у східноєвропейському і чорноморському регіонах, насамперед тимчасова окупація Автономної Республіки Крим та Севастополя, триваюча агресія на сході України, вже стали нормою сьогодення, все це становить реальну загрозу системі світової безпеки.

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Україна заявляє про свою тверду підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів та зусиль цієї країни щодо виведення російських військ з її території і закликає міжнародну спільноту не допустити анексії Росією Цхінвальського регіону та Абхазії (Грузія).

Як повідомляв УНІАН, 18 березня президент РФ Володимир Путін і самопроголошений президент Південної Осетії Леонід Тібілов підписали договір про співпрацю та інтеграцію.