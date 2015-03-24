ЗМІ: Савченко за час голодування схудла на 28 кілограмів, у неї проблеми з внутрішніми органами

Про це пише «Українська правда» з посиланням на німецьке видання Bild, журналісти якого спілкувалися з матір'ю та сестрою льотчиці.

Згідно з повідомленням, до затримання льотчиця важила 78 кг, зараз – 50.

Також видання стверджує, що 20 березня Савченко доставляли у лікарню через значне погіршення здоров'я та проблеми з нирками і печінкою.

У той же час сестра полоненої Віра впевнена, що Надія переживе це погіршення стану здоров’я.

"Вона не зробить Путіну таку ласку, щоб швидко померти", – заявила вона.

Своєю чергою посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив, що мати і сестра Савченко були прийняті керівництвом відомства федерального канцлера.

Сьогодні Федеральна служба виконання покарань Росії знову заявила, що льотчиця почувається добре і додала, що її переведуть у цивільну лікарню, якщо стан здоров'я погіршиться.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі співробітників російських ЗМІ. Разом з тим, за даними захисту, вона потрапила в полон ще до смерті цих людей. Наприкінці січня 2015 Савченко також звинуватили в незаконному перетині російського кордону.

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26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

У грудні вона оголосила голодовку на знак протесту проти свого затримання.

5 березня 2015 року адвокати Савченко повідомили, що вона вирішила частково призупинити голодовку, яка тривала понад 80 днів.

14 березня українські лікарі більш як 5 годин оглядали Савченко у московському СІЗО «Матроська тиша». 16 березня вони повідомили, що стан її здоров'я відносно задовільний, проте пізніше адвокат заявив, що льотчиця відновила голодовку. Як пояснила Савченко, вона відновила голодовку, оскільки не вважає за можливе йти на компроміс із совістю.

20 березня сестра льотчиці повідомила, що стан здоров’я Савченко погіршився, її готуються перевести до лікарні.

22 березня після відвідування Савченко у СІЗО член Громадської спостережної комісії Москви Олександр Куликовський заявив, що її стан задовільний. За словами Куликовського, Савченко висловила готовність припинити голодовку, якщо їй буде змінено запобіжний захід на домашній арешт.