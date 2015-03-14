Українські лікарі вже понад 5 годин перебувають у Савченко

Українські лікарі вже більше 5 годин перебувають у СІЗО ”Матроская тишина”, де утримують Надію Савченко.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, лікарі зайшли до СІЗО близько 12.00 за київським часом і станом на 17.00 все ще перебувають в ізоляторі.

Лікарів доставив до СІЗО начальник консульського відділу при посольстві України в Москві Геннадій Брескаленко.

Він зазначив, що зустріч стала можливою завдяки сприянню уповноваженого з прав людини в РФ Елли Памфілової.

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Як повідомляв УНІАН, до Савченко з Києва прибули заступник головного лікаря з медичних питань клінічної лікарні “Феофанія” Андрій Строкань, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров`я України за фахом “гастроентерологія” Наталія Харченко і невропатолог Лариса Соколова.

Лікарі прибули 13 березня, проте вчора протягом цілого дня їх не допустили до Савченко.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

Наприкінці січня 2015 року Савченко також звинуватили в незаконному перетині російського кордону.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала Савченко до ПАРЄ.

Савченко з 15 грудня 2014 року голодувала на знак протесту проти незаконного ув‘язнення в Росії. На початку березня стан її здоров`я погіршився.

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5 березня у Федеральній службі виконання покарань РФ заявили, що Савченко не відмовилася від голодовки, але погодилася пити курячий бульйон для підтримки здоров`я.

Адвокат Савченко Марк Фейгін повідомив, що льотчиця виходить з голодовки за рекомендаціями українських лікарів і відмовилася пити бульйон. Він повідомив, що адвокати привезли Савченко спеціальне харчування. 11 березня адвокат Савченко повідомив, що самопочуття його підзахисної після часткової відмови від голодовки не покращало.

12 березня інший адвокат Ілля Новіков заявив, що до Савченко будуть допущені українські лікарі.