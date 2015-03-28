Обшук у заступника голови Меджлісу: слідчі пішли ні з чим

Слідчі Слідчого комітету Росії знаходилися в будинку майже годину, але нічого не вилучили, повідомляє Крим. Реалії.

"Обшук у будинку першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в селі Первомайське Сімферопольського району завершився, обшук тривав близько години. За словами очевидців, слідчі нічого не вилучили з будинку Джеляла", - йдеться в повідомленні.

У той же час, за словами глави ЦВК Курултаю Заїра Смедляєва, у Джеляла вилучили телефон.

Перший заступник голови Меджлісу повідомив журналістам, що не може розповісти подробиці слідчих дій, оскільки у нього підписка про нерозголошення інформації. Джелял також зазначив, що претензій до працівників правоохоронних органів у нього немає.

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За словами Смедляєва, підставою для проведення обшуку в будинку Джеляла стала кримінальна справа щодо масових акцій 26 лютого 2014 року. Активіст також повідомив, що до обшуку співробітники СК РФ протягом п'яти годин допитували Джеляла.

Раніше, 23 березня, в слідчому комітеті по "справі 26 лютого" допитали заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.

Нагадаємо, 26 лютого 2014 року кримські татари не дали провести сесію Верховної Ради Криму. Вранці 27 лютого будівлю кримського парламенту захопив російський спецназ, депутатів провели в зал, і вони поклали початок анексії Криму Росією.