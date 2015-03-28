Стоєцький пояснив, чому вважає висунуті йому звинувачення сумнівними

Колишній заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Василь Стоєцький заявляє, що не визнає себе винним і називає висунуті йому обвинувачення сумнівними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Стоєцький сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам біля Печерського районного суду Києва після того, як слідчий МВС звільнив його з-під варти після того як сплив 72-годинний термін тримання під вартою.

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“Я, безумовно, не визнаю себе винним. Звинувачення, які висунуті, досить сумнівні. Не хочу я зараз говорити про це все — приписують мені те, що я зловживав службовим становищем і розкрадав бюджетні кошти. За своєю функцією до бюджетних коштів я абсолютно ніякого відношення не маю. Я мав відношення до координаційного штабу, розселення людей, а щодо закупівлі якихось пально-мастильних матеріалів, взаємодією з фірмами, які цим займалися, щодо відкриття якихось рахунків, я не мав”, - сказав Стоєцький.

Він додав, що розраховує на об'єктивність слідчих, суддів і держави. “Я хочу, щоб все було об'єктивно”, - зазначив Стоєцький, пообіцявши, що дасть ще коментар, якщо суд обере йому запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

Як повідомляв УНІАН, екс-голові Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковському та його заступнику Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

Слідство просило суд обрати їм запобіжний захід у вигляді арешту.

Разом із тим 27 березня Печерський районний суд Києва прийняв рішення повернути МВС клопотання про арешт Бочковського у зв'язку з відсутністю достатньої кількості доказів вчинення ним злочину.

Також 27 березня Печерський суд повернув МВС клопотання про арешт Стоєцького у зв'язку з відсутністю достатньої кількості доказів вчинення злочину.

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Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що клопотання про арешт Бочковського було відкликано із суду в зв'язку з необхідністю доповнити матеріали додатковими статтями обвинувачення.

Сьогодні, 28 березня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Бочковському у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 млн 184 тисячі гривень.

Також сьогодні суд звільнив Стоєцького з-під варти, оскільки сплив 72-годинний термін після його затримання.