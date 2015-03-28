Президент України Петро Порошенко та голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер підтвердили під час сьогоднішньої телефонної розмови, що Саміт Україна-ЄС відбудеться 27 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час розмови Юнкер повідомив, що на жаль, змушений перенести візит до Києва, який планувався на понеділок 30 березня, через непередбачені обставини зі здоров’ям. Співрозмовники домовились погодити нові дати візиту дипломатичними каналами.

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Порошенко також звернувся до голови Європейської Комісії з проханням підтримати розгляд в інституціях ЄС можливості направлення миротворчого контингенту до України в рамках Європейської політики безпеки і оборони.

У повідомленні зазначається, що співрозмовники торкнулись питання додаткових механізмів для збільшення макрофінансової допомоги та участі ЄС в міжнародній конференції на підтримку України.

«Порошенко та Жан-Клод Юнкер також обговорили питання порядку денного саміту «Східного партнерства» у Ризі. Президент України наголосив на необхідності врегулювання питання приєднання до Угоди про спільний авіаційний простір і закликав Європейську Комісію знайти механізми для компромісу з метою підписання цієї Угоди на одному із найближчих самітів за участю України та Європейського Союзу», - додали в прес-службі.