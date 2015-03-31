У Харкові сьогодні судитимуть Кернеса - Геращенко

Про це у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, народний депутат Антон Геращенко.

За словами Геращенка, засідання розпочнеться о 10.30 у Дзержинському райсуді Харкова. Слухатиме справу суддя Микола Задорожний.

Геращенко повідомив, що сьогодні у Києві о 14.00 розпочнеться засідання Вищого спеціалізованого суду, де розглядатиметься клопотання Генеральної прокуратури та потерпілих у справі Кернеса про перенесення слухання в іншу область.

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України та оголошено про завершення досудового розслідування.

Обвинувачення до суду передані також щодо охоронців Кернеса - В.Блинника і Є.Сміцького.

26 березня Генеральна прокуратура передала у суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса і двох його охоронців.