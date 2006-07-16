Кримінальний авторитет ”Москва” вступив до Партії регіонів

Депутат Житомирської облради Ігор Фадєєв, відомий як кримінальний авторитет на прізвисько "Москва", вступив до фракції Партії регіонів.

Про це "Українській правді" повідомив голова Новоград-Волинської райради Віктор Гончарук.

Він сказав, що був присутній на останній сесії Житомирської обласної ради, де голова зачитала заяву про вступ "Москви" до фракції Партії регіонів.

Гончарук додав, що після засідання облради чув від представників Партії регіонів, як вони хвалилися, що тепер їх фракція нараховує не 16, а 17 депутатів.

Як відомо, Фадєєв став депутатом Житомирської облради за списком блоку Тимошенко. Однак БЮТ виключив його зі своєї фракції після того, як стало відомо, що у зведеннях міліції Фадєєв проходив як кримінальний авторитет "Москва".

Українська правда