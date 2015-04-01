Реформувати СБУ треба за зразком служби безпеки ОУН-УПА, вважає Наливайченко

Про це він сказав у інтерв’ю виданню «День».

«Не треба вигадувати нічого зайвого — важливо взяти за основу традиції та підходи до роботи Служби безпеки ОУН-УПА у 1930-1950-х роках. Вона працювала проти агресора в умовах тимчасової окупації території, мала патріотичне виховання, бойову контррозвідку та спиралася на мирне українське населення, користуючись його безпрецедентною підтримкою», – заявив Наливайченко.

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За словами голови СБУ, при реформуванні відомства необхідно відмовитися не тільки від «кегебістських назв, а й від структур не притаманних нам органів безпеки».

«Наприклад, замість управлінь та департаментів треба рішуче перейти на референтури та округи. Референтури, на відміну від департаментів, мають ширші функції — це й інформаційна війна проти ворога, й зв’язки з громадськістю», - зазначив він.

Наливайченко вважає, що референтури мають отримати право діяти більш рішуче, «протистояти будь-яким проявам сепаратизму чи потуранню агресору в бізнесі чи якійсь іншій сфері суспільного життя».