Президент вніс до Ради законопроект про правовий режим воєнного стану

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Відповідний законопроект №2541 зареєстровано у ВР сьогодні, 3 квітня 2015 р.

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону "Про правовий режим воєнного стану" вноситься на розгляд парламенту на виконання пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року "Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України", введеного в дію указом президента України від 12 березня 2015 року № 139.

Читайте такожТурчинов: РНБО схвалила зміни до закону про воєнний стан

Метою розроблення проекту закону є актуалізація законодавчого регулювання правового режиму воєнного стану "з урахуванням особливостей сучасних збройних конфліктів і досвіду проведення антитерористичної операції на сході держави".

Законопроектом передбачається збільшити перелік та деталізувати зміст заходів воєнного стану, запровадити гарантії діяльності президента України, Верховної Ради України, більш чітко врегулювати порядок введення та скасування правового режиму воєнного стану, унормувати порядок діяльності та повноваження військового командування, органів державної влади в умовах дії воєнного стану, військових адміністрацій – тимчасових державних органів, що створюються президентом на територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, громадського порядку та безпеки, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.