Децентралізація не торкнеться сфери оборони та зовнішньої політики - Порошенко

Децентралізація не торкнеться сфери оборони, національної безпеки та зовнішньої політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на першому засіданні Конституційної комісії.

"Є коло питань, яких децентралізація не торкнеться жодним чином. Навпаки, роль центру в цих питаннях збільшиться... Це стосується питань оборони, це стосується питань національної безпеки, це стосується питань зовнішньої політики", - заявив глава держави.

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Також, за словами Порошенка, важливо забезпечити ефективність координації дій з центром у боротьбі з корупцією.

Крім того, сказав Порошенко, роль центру стосується питань забезпечення прав і свобод громадян, забезпечення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності Української держави.