Нідерланди ратифікували Угоду про асоціацію ЄС з Україною

17:27, 07 квітня 2015
Політика
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Нижня палата (Друга палата) Генеральних штатів Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Євросоюзу з Україною.

Будівля парламенту Нідерландів / Вікіпедія

Про це повідомляє Посольство України у Нідерландах у Facebook.

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"Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Dank u wel, Nederland!", - сказано в повідомленні.

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