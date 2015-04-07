Нідерланди ратифікували Угоду про асоціацію ЄС з Україною

Нижня палата (Друга палата) Генеральних штатів Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Євросоюзу з Україною.

Про це повідомляє Посольство України у Нідерландах у Facebook. Читайте такожБундестаг ратифікував Угоду про асоціацію з Україною "Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Dank u wel, Nederland!", - сказано в повідомленні.

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