Нідерланди ратифікували Угоду про асоціацію ЄС з Україною
17:27, 07 квітня 2015Політика
305 0
Нижня палата (Друга палата) Генеральних штатів Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Євросоюзу з Україною.
Будівля парламенту Нідерландів / Вікіпедія
Про це повідомляє Посольство України у Нідерландах у Facebook.
Читайте такожБундестаг ратифікував Угоду про асоціацію з Україною
"Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Dank u wel, Nederland!", - сказано в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter