Квітковий годинник на Майдані капітально відремонтують наприкінці квітня

Згідно з повідомленням, КП "Київзеленбуд" має повністю замінити циферблат та оформити його в кольорах державного прапора. Крім того, оновлять електронну частину годинника, підсвічення, зрошувальну мережу, встановлять щит керування механізму з програмним забезпеченням.

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Зазначається, що жодних дизайнерських художніх оформлень планом капітального ремонту не передбачено.

У даний час здійснюється експертиза кошторисної документації та демонтаж конструкції для ремонту.

В КМДА нагадують, що нині триває міжнародний відкритий конкурс на оновлення громадського простору «Територія Гідності», результати якого очікуються у травні. Ділянка, на якій розташовано квітковий годинник, входить до зони проектування.

Як повідомляв УНІАН, квітковий годинник в Києві, біля Майдану Незалежності, відкрили 23 серпня 2009 року. Механізм квіткового годинника зламали на другий день після відкриття. Його ремонт обійшовся спонсорам у 3,7 тис. грн. Причиною пошкодження механізму, за інформацією мерії, стало катання людей на стрілках.

Діаметр квіткового годинника становив 16,5 м, а довжина стрілок - 7 і 4 м.

Відремонтований квітковий годинник знову почав працювати у травні 2010 р, але невдовзі знову зламався. Кілька разів влада намагалась відновити роботу годинника.