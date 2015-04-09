Рада дала хід законопроекту Порошенка про правовий режим воєнного стану

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 258 народних депутатів із 360 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення і скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.

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Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Військовим командуванням, якому надається право разом з органами виконавчої влади, військовими адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, є: Генеральний штаб Збройних сил України, командування видів Збройних сил України, управління оперативних командувань, командування військових з'єднань і частин Збройних сил України; органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

На територіях, де введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, громадського порядку та безпеки, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.

Пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях на розгляд президенту України подає Рада національної безпеки і оборони.

У разі прийняття рішення щодо необхідності введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях президент видає указ про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях і негайно звертається до Верховної Ради щодо його затвердження та подає одночасно відповідний проект закону.

Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях скасовується в разі відсічі агресії, усунення її загрози чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

З пропозицією про скасування воєнного стану до президента України звертається Верховна Рада або РНБО.

В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом з військовими адміністраціями (у разі утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Криму, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом президента України про введення воєнного стану, заходи правового режиму воєнного стану, серед яких, - встановлювати посилену охорону важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення, і вводити особливий режим їхньої роботи.

Перелік об'єктів національної економіки та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення, що підлягають посиленій охороні в умовах воєнного стану, затверджується Кабінетом міністрів.

Також можуть запроваджувати трудову повинність для деяких працездатних осіб, зокрема, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення.

Передбачається можливість використовувати потужності і трудові ресурси підприємств, установ та організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю; примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об'єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку; запроваджувати комендантську годину (заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим світломаскування; встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів; перевіряти документи у громадян, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України; забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів.

Також передбачається встановлювати особливий режим у сфері виробництва та реалізації лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, інші сильнодіючі речовини, перелік яких визначається Кабміном; вилучати у громадян вогнепальну зброю та боєприпаси, холодну зброю, а у підприємств, установ та організацій також навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини.

У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також судів, органів прокуратури України.

В умовах воєнного стану забороняються: зміна Конституції України; зміна Конституції Автономної Республіки Крим; проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради АРК та органів місцевого самоврядування; проведення всеукраїнських та місцевих референдумів; проведення страйків.

Контроль за діяльністю військового командування, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану здійснює Рада національної безпеки і оборони України.