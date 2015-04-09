Конгрес США підтримує надання Україні військової допомоги – сенатор

Про це під час зустрічі із секретарем РНБО Олександром Турчиновим повідомив засновник міжфракційної групи з питань співробітництва з Україною у Конгресі США, сенатор Роберт Портман, повідомляє прес-служба РНБО.

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«Відбулась зустріч із засновником міжфракційної групи з питань співробітництва з Україною у Конгресі США. Під час зустрічі співрозмовники обговорили питання двосторонньої співпраці в економічній та інвестиційній сферах, в тому числі щодо активізації військово-технічної співпраці», - йдеться в повідомленні.

За словами Портмана, у Сенаті США він спільно із сенатором від Демократичної партії Діком Дурбіном створив міжфракційну групу з питань співробітництва з Україною. «Усі розуміютью що Україна сьогодні потребує всебічної допомоги, у тому числі і збройної, щоб захистити себе», - сказав сенатор, додавши, що «Конгрес США підтримує Україну в цьому прагненні».