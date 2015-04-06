Турчинов назвав "хворобливою мрією" Путіна інформацію про таємні переговори по Донбасу

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, за словами Турчинова, Донбас, як і Крим, є частиною території України.

"Доки ці території залишаються окупованими Росією, їхнє бюджетне фінансування є неможливим, тому що Україна не фінансуватиме окупантів, терористів та війну проти власного народу", - наголосив Турчинов.

Секретар РНБО прокоментував появу в російських ЗМІ інформації про те, що нібито президент України Петро Порошенко пропонував президенту РФ Володимиру Путіну забрати на фінансове забезпечення Донбас. "Те, що стаття про "розмову" Путіна з російськими підприємцями про Донбас з'явилася через три тижні потому, свідчить про спроби РФ легітимізувати та пояснити світу плани щодо поновлення агресії на сході України", - заявив Турчинов.

Читайте такожУкраїна залишатиметься унітарною державою - Порошенко

Також секретар РНБО заявив, що "інформацію про якісь "подарунки" з нашої сторони Росії неможливо сприймати серйозно. Це більше схоже на хворобливі мрії людей, які сьогодні керують РФ", - сказав він і додав, що Донбас, як і Крим, є невід'ємною частиною України.

Крім того, Турчинов зазначив, що бюджетне фінансування окупованих територій у повному обсязі буде відбуватись одразу після відновлення контролю української влади над цими регіонами "та відновлення там дії українського законодавства і Конституції".