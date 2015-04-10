Порошенко заявив, що буде захищати громадян України "у всіх точках Землі"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав в Одесі під час спілкування з журналістами, відповідаючи на питання про затримання в Придністров'ї громадян, які підтримують Україну.

"Я, як президент України, буду захищати всіх громадян України у всіх точках Землі, де б вони не знаходилися, в тому числі, якщо будуть порушуватися (права) на території Придністров'я", - сказав Порошенко.

Читайте такожПорошенко пообіцяв не допустити повторення травневих подій минулого року в Одесі

Він заявив, що у разі встановлення фактів порушення прав громадян України будуть дані відповідні вказівки МЗС і СБУ.

«Думаю, що у нас достатньо механізмів впливу, які забезпечать захист національних інтересів України», - сказав президент.