Порошенко заявив, що буде захищати громадян України "у всіх точках Землі"
Президент України Петро Порошенко заявив, що буде захищати громадян України "у всіх точках Землі".
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав в Одесі під час спілкування з журналістами, відповідаючи на питання про затримання в Придністров'ї громадян, які підтримують Україну.
"Я, як президент України, буду захищати всіх громадян України у всіх точках Землі, де б вони не знаходилися, в тому числі, якщо будуть порушуватися (права) на території Придністров'я", - сказав Порошенко.
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Він заявив, що у разі встановлення фактів порушення прав громадян України будуть дані відповідні вказівки МЗС і СБУ.
«Думаю, що у нас достатньо механізмів впливу, які забезпечать захист національних інтересів України», - сказав президент.