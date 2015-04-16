Головою Миколаївської облради обрано раніше люстрованого чиновника

Як повідомила прес-служба облради, "за" проголосували 50 депутатів, 11 - "проти", один бюлетень визнано недійсним.

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Інших кандидатур від депутатів не надійшло.

54-річний Володимир Луста в даний час входить у депутатську групу "Рідна Миколаївщина", обраний до облради від Партії регіонів.

У 2007-2010 роках і з 2013 до листопада 2014 року Володимир Луста був заступником голови Миколаївської обласної держадміністрації, в останній раз був звільнений з займаної посади в відповідності з законом "Про очищення влади".