Головою Миколаївської облради обрано раніше люстрованого чиновника
21:45, 16 квітня 2015Політика
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Депутати Миколаївської обласної ради на сесії в ході таємного голосування обрали головою Володимира Лусту.
Миколаївська облрада обрала голови / varandej.livejournal.com
Як повідомила прес-служба облради, "за" проголосували 50 депутатів, 11 - "проти", один бюлетень визнано недійсним.
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Інших кандидатур від депутатів не надійшло.
54-річний Володимир Луста в даний час входить у депутатську групу "Рідна Миколаївщина", обраний до облради від Партії регіонів.
У 2007-2010 роках і з 2013 до листопада 2014 року Володимир Луста був заступником голови Миколаївської обласної держадміністрації, в останній раз був звільнений з займаної посади в відповідності з законом "Про очищення влади".
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