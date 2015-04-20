Міноборони РФ відібрало майже тисячу контрактників серед кримчан

Про це повідомив сьогодні начальник головного управління кадрів відомства генерал-полковник Віктор Горемикін, повідомляє Крим-Інформ.

"На сьогоднішній день ми там відібрали близько 936 військовослужбовців. Але це проміжна цифра, і відбір триває", - сказав Горемикін.

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Він нагадав, що указом Путіна для військових, які живуть у Криму, зберігається вислуга років, військові звання і пільги.

Як повідомляв УНІАН, солдати-контрактники 536-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади військової частини 10544, розташованої в Мурманській області, вступили в конфлікт зі своїм начальством, дізнавшись про можливість відправки в Україну.