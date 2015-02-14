Мурманські контрактники поскаржилися на примус їхати в Україну - ЗМІ

Про це повідомив член президентської Ради з прав людини Сергій Кривенко, передає "Дождь".

9 лютого Кривенко направив у міністерство оборони РФ запит з вимогою перевірити цю інформацію.

Для зустрічі з контрактниками Кривенко приїжджав в Мурманську область. Вони заявили, що нещодавно були переведені на полігон, розташований приблизно в сотні кілометрів від їхньої частини, для проходження бойового злагодження.

"Їх стали готувати за іншими військово-обліковими спеціальностями - звичайними стрілками і так далі", - повідомив Кривенко.

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"І потім виступає перед ними командир їхньої частини і каже, що вони вирушають у відрядження в Ростовську область, де, можливо, будуть переходити кордон для виконання бойових наказів", - додав член РПЛ.

На запитання про підстави для відрядження полковник "переконливо" відповісти не зміг. Замість цього офіцер "почав говорити про патріотичні речі - що там відбувається війна, що потрібно допомагати, потрібно захищати російських людей, які гинуть під бомбами українців", розповів правозахисник.

За відмову від поїздки командир погрожував звільненням.

Контрактники заявили, що відмовляються їхати під Ростов за відсутності письмового наказу і напишуть відповідні рапорти.

При цьому правозахиснику військові повідомили, що хочуть продовжувати службу.

Військовослужбовці у скаргах також вказали, що на полігон їх везли в покритих брезентом кузовах "КамАЗів" без опалення за температури мінус 10-15 градусів, а на полігоні, за їхніми словами, є проблеми з харчуванням.

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За даними Кривенка, в Мурманську область для розгляду вирушила комісія Міноборони.

Раніше мурманська правозахисниця Ірина Пайкачева розповіла про 23 мурманських контрактників-ракетників, яких, за їхніми словами, 25 січня направили для подальшої служби не за своїми військово-обліковими спеціальностями на полігон в селищі Супутник.

Там військовим повідомили, що їх відправлять "до кордону з Україною", і кордон, можливо, доведеться перетинати, стверджує Пайкачева.

Командування військової частини в селищі Супутник, за даними обласного Комітету солдатських матерів, повинно було за тиждень зібрати команду для відправки до українського кордону після того, як строковики цієї частини відповіли відмовою на пропозицію підписати контракти.

Кілька інших військовослужбовців в/ч в кінці січня розповіли правозахисникам, що в листопаді вони та їхні товариші по службі (всього 70 осіб) під тиском з боку командування підписали контракти і були відправлені в Ростовську область, де вони нібито перетнули російсько-український кордон.

Подробиць того, чим вони займалися по той бік кордону, військовослужбовці не розповіли.

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Командування їм пообіцяло, що контракти можна буде потім розірвати, однак після повернення з "відрядження" у січні їм це зробити не вдалося.

Після консультації з правозахисниками всі 70 військових направили командуванню письмові претензії. Згодом, за даними Пайкачевої, контракти все-таки були розірвані.

Сергій Кривенко також розповів, що до правозахисників надходять відомості про "наполегливі пропозиції" до багатьох військовослужбовців підписати контракт, однак ті, хто не хоче, мають можливість цього не робити.

Про скарги солдатів, що служать під Мурманськом, на примушення до підписання контрактів для подальшої відправки в Україну раніше заявляли правозахисники з організації "Солдатські матері Санкт-Петербурга".

Командувач угрупованням військ США в Європі Бен Ходжес днями заявив, що на території Росії поблизу кордону з Україною зосереджені десять батальйонів російських військових.

Чисельність одного батальйону в російській армії в залежності від роду військ коливається від 400 до 600 осіб.

Росія неодноразово спростовувала заяви України і країн Заходу про участь російських військовослужбовців в українському збройному конфлікті.

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"Всі люди, які за покликом серця виконували свій обов'язок або добровільно беруть участь в якихось бойових діях, у тому числі на південному сході України, не є найманцями. Тому що вони за це грошей не отримують", - заявив президент Володимир Путін в грудні 2014 року, відповідаючи на запитання про участь військових з Росії в боях на Донбасі.

Дванадцятого лютого в Мінську лідери України, Росії, Німеччини та Франції підписали угоду про припинення вогню на Донбасі з 00:00 15 лютого.

В одному з пунктів документа йдеться про "виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під наглядом ОБСЄ".