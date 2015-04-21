Козаченко після обшуку у квартирі викликали на допит як свідка

Понад дві годин у її помешканні перебували адвокати і старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління МВС Ігор Гуманенко з понятими, передає Радіо Свобода.

«Обшук відбувся на законних підставах. Слідчі поводили себе максимально коректно. Нічого знайдено не було. Шукали відповідно документи, комп'ютерну техніку, все, що пов'язане зі справою Ігнатенко. Завтра Тетяну викликають на допит у головне слідче управління МВС як свідка», – повідомив адвокат Ростислав Пукало.

Слідчий Гуманенко повідомити про результати обшуку відмовився, пославшись на таємницю слідства.

Читайте такожСпівробітники МВС забрали з кабінету Козаченко жорсткий диск - ЗМІ

Натомість Тетяна Козаченко обшук розцінює як тиск і намагання дискредитувати люстраційний процес.

«Враховуючи, що ці події відбувалися місяць тому і за місяць не відбулось жодних слідчих дій, не звертались за поясненнями, розцінюю це як тиск. Я хвилююсь зараз за одне: щоб в рамках обшуку в Міністерстві юстиції в департаменті з питань люстрації не забрали якісь документи, які є в опрацюванні щодо перевірки людей, які можуть підпадати під заборони. Під люстрацію підпадає невеликий відсоток людей, але вони мають такий ресурс, такий політичний вплив, що вони зацікавлені в тому, щоб дискредитувати люстрацію або перевірити працівників Міністерства юстиції, наскільки вони готові проводити люстраційні процедури. Хочу сказати всім: готові», – сказала Козаченко.

Вона також запевняє, що розслідування справи Ганни Ігнатенко є законним і департамент люстрації зацікавлений дізнатись про те, яким чином з’явився лист щодо неї.

«Я хочу, щоб знайшли його оригінал, щоб було встановлено весь ланцюг тих, хто брав участь у створенні цього документу. І я дуже рада, що така ситуація стає публічною. Нам немає чого приховувати», – заявила вона.

Раніше УНІАН повідомляв, що Козаченко готувала люстрацію головного слідчого МВС, підлеглі якого прийшли з обшуком.

Як відомо, вранці у вівторок до Козаченко додому, а також у кабінет до неї і її заступника прийшли представники Головного слідчого управління МВС проводити обшук.

Козаченко заявила, що обшук, який у неї проводять представники МВС, пов'язаний з тим, що свого часу Мін’юст виявив принципову позицію з приводу люстрації посадовця Державної фіскальної служби.

Як зауважили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ, обшуки у керівництва Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції були ініційовані через звернення голови цього відомства Павла Петренка за фактом підроблення документа Мін’юсту щодо нерозповсюдження на одного з посадовців Головного управління Державної фіскальної служби (ГУ ДФС) у м. Києві Закону "Про очищення влади".