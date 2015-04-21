ВР не дозволила розкривати факти корупції за допомогою технічних спецзасобів

Верховна Рада не підтримала в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами» (№1165).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 152 із 296 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонувалося внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Парламенту пропонувалося дозволити збирання аудіо-візуальних доказів, фотографій з використанням спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для розкриття корупції.

Законопроектом передбачалося впровадження у кримінальне процесуальне законодавство інституту громадського обвинувачення, яке здійснюється щодо злочинів, передбачених статтями 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та 370 (провокація підкупу) ККУ.

Пропонувалося встановити, що громадським обвинувачем може бути будь-яка фізична або юридична особа, яка безпосередньо є потерпілою від кримінального правопорушення або якій стало відомо про вчинення щодо інших осіб кримінального правопорушення, щодо якого допускається кримінальне провадження у формі громадського обвинувачення, та яка подала слідчому, прокурору заяву, повідомлення про вчинення відповідного кримінального правопорушення і заяву про проведення кримінального провадження у формі громадського обвинувачення (частина 1 статті 59-1 КПК у редакції проекту); ця особа може мати свого представника, а також має право підтримувати обвинувачення в суді поряд із прокурором та незалежно від згоди потерпілого або відмовлятися від підтримання обвинувачення.

Законопроектом пропонувалося декриміналізувати такі діяння як контрабанда спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що «успіх у виявленні корупційних справ та викритті корупціонерів сильно залежить від можливостей одержання аудіо-візуальних доказів, фотографій, головним джерелом яких зазвичай є негласні слідчі (розшукові) дії з використанням спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, які звичайний громадянин - жертва корупційних дій чиновників самостійно здійснити із дотриманням встановленого сьогодні процесуальним законом порядку не може».

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Тому законопроектом пропонувалося виключити статтю 359 «Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації» ККУ та статтю 195-5 «Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації» КУпАП, і внести відповідні зміни до статті 201 «Контрабанда» ККУ та статті 15 «Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень».

У висновку Головного науково-експертного управління ВР сказано, що законопроектом громадському обвинувачу проектом надаються досить широкі права щодо збирання доказів. «Загалом проект фактично створює можливості для масових недобросовісних звинувачень суддів та посадових осіб відповідних державних органів. Адже, наприклад, судді зазвичай обіймають свої посади на постійній основі протягом багатьох років, і за цей час кожним з них винесено тисячі різних судових рішень (вироків, ухвал, постанов тощо), якими одна із сторін, як правило, була незадоволена. Нерідко уявну "несправедливість" винесеного рішення невдоволена сторона пов’язує з отриманням суддею неправомірної вигоди, хоча будь-які реальні докази цього відсутні. Відтак це може бути приводом для ініціювання кримінального провадження у формі громадського обвинувачення майже щодо кожного з суддів, що в перспективі може призвести до повного руйнування системи здійснення правосуддя в державі», - сказано у висновку.

Крім того, у висновку йдеться про небезпеку зловживання "громадським обвинуваченням" з метою за будь-яку ціну відсторонити добросовісного суддю від виконання своїх обов’язків на якийсь час і таким чином виключити можливість розгляду ним певної судової справи (справ), в результаті якої зацікавлений ініціатор переслідування або особа, яка негласно найматиме такого ініціатора і допомагатиме йому у здійснення "переслідування".

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«Аналогічним чином можуть організовуватись "громадські обвинувачення" з метою блокування небезпечної для злочинців діяльності добросовісних прокурорів, працівників міліції тощо», - сказано у висновку. «Загалом слід відзначити, що запропонований у проекті інститут несе в собі величезні корупційні ризики та можливості шантажу як стосовно недобросовісних, так і щодо сумлінних суддів, працівників правоохоронних органів та державних службовців», - йдеться у висновку.