У Росії викраденому з Криму українцю дали сім років суворого режиму
19:44, 21 квітня 2015Політика
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Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив затриманого в 2014 році в окупованому Росією Криму громадянина України Олексія Чірнія за звинуваченням нібито в організації терактів до 7 років позбавлення волі.
У Ростові засудили до семи років викраденого спецслужбами українця / ovs.skav.sudrf.ru
Про це російський адвокат Ілля Новиков написав у Facebook.
"Оголошено вирок - 7 років суворого режиму", - зазначив Новиков.
Також до оголошення рішення суду він зазначав, що сторона обвинувачення просила 12 років позбавлення волі для Чірнія.
Читайте такожДо затриманого в Криму українця застосовували методи каральної психіатрії - активістЯк повідомляв УНІАН, суд у Росії сьогодні почав розглядати справу українця Чірнія. Його було затримано разом з українським режисером Олегом Сенцовим та активістами Олександром Кольченком і Геннадієм Афанасьєвим у травні 2014 року в окупованому Росією Криму співробітниками ФСБ. Їх звинуватили в підготовці терактів.
Українця Олексія Чирнія засудили до семи років за гратами у Росії
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