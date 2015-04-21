У Росії викраденому з Криму українцю дали сім років суворого режиму

Про це російський адвокат Ілля Новиков написав у Facebook.

"Оголошено вирок - 7 років суворого режиму", - зазначив Новиков.

Також до оголошення рішення суду він зазначав, що сторона обвинувачення просила 12 років позбавлення волі для Чірнія.

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