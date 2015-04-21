У Росії судять вивезеного з Криму українця Чирнія, прокуратура вимагає 12 років

Про це російський адвокат Ілля Новиков написав у Facebook і Twitter.

"Почався суд у справі Олексія Чирнія", - повідомив Новиков, зазначивши, що сьогодні під час судового засідання він заявив, що переконаний в його самообмові (Чирнія) і попросив повернути справу в прокуратуру". Пізніше він додав, що прокуратура вимагає для політв'язня 12 років ув'язнення.

"Я одразу заявив, що переконаний, що він обмовив себе та інших під тиском слідства. Сам Олексій не хоче ламати угоду зі слідством, побоюється наслідків. Він розуміє, що отримає, ймовірно, від 7 до 10 років, як раніше Афанасьєв. Ми домовилися, що я висловлю свою позицію, а він не підтримає її і попросить суд не повертати справу в прокуратуру, а розглянути її сьогодні. Суд оголосив перерву, щоб ми ще раз подумали, чого хочемо. Але ми й так знаємо", - зазначив Новиков.

Читайте такожДо затриманого в Криму українця застосовували методи каральної психіатрії - активістАдвокат оприлюднив фотокопію відповіді консульського відділу Посольства України в РФ, в якій йшлося про те, що на Чирнія здійснювався тиск слідства.

Зокрема, в листі радник, завідувач консульським відділом Посольства України Геннадій Брескаленко повідомив, що "3 лютого 2015 року в ході моєї зустрічі з О. В. Чирнієм у приміщенні ФКУ СІЗО-2 ФСВП Росії (м. Москва, Лефортово) ним було повідомлено, що під час його затримання в Автономній Республіці Крим у травні 2014 року до нього застосовувалися тортури".

У листі Брескаленка зазначалося, що "його (Чирнія) били по голові та інших частинах тіла, застосовували заходи психологічного тиску і залякування з метою вибивання відповідних неправдивих показань щодо пред'явленого йому обвинувачення".

За словами адвоката, Чирній почувається беззахисним і не вірить, що Україна може чимось йому допомогти. "Важко захищати людину в його становищі. Але в справі залишаться сліди мого заперечення, подивимося, може воно ще зіграє", - наголосив Новиков.

Після перерви суд, за словами Новикова, вирішив відсторонити його від справи. "Недовго подумавши, мене відсторонили, посилаючись на конфлікт позицій. Суддя повернув мені текст клопотання, але я перед цим зачитав його докладно, і в справі позиція залишиться. Далі спостерігаю за процесом на правах глядача", - повідомив він.

Рішення суду ґрунтується на тому, що Новиков не може продовжувати далі брати участь у справі через конфлікт позиції адвоката з підзахисним.

У справі сторону Чирнія продовжує представляти адвокат Тамара Нодія.

Раніше Новиков прийняв захист Чирнія, оскільки його справу виділили із справи українського режисера Олега Сенцова.

Крім того, адвокат звернув увагу, що "журналісти в перерві у справі Чирнія запитують: як так - Чирній підпалював у квітні 2014-го офіс Партії регіонів, а потерпілим проходить офіс "Єдиної Росії"?".